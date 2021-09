Hang vira piada nas redes após ser chamado de "bobo da corte"

Internautas foram às redes sociais endossar a declaração do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, que chamou o empresário bolsonarista Luciano Hang de "bobo da corte". Ator Zé de Abreu, jornalistas Miriam Leitão e Hildegard Angel, além de políticos da oposição foram alguns nomes que teceram críticas ao depoente pela internet edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang virou piadas nas redes sociais após ser chamado de "bobo da corte" pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) durante uma coletiva de imprensa concedida pelo emedebista pouco antes do início da CPI da Covid desta quarta-feira (29).

"Chegou o bobo da corte vestido de fascista, junto com Narco Rolex, Jorginho, et caterva", afirmou o ator Zé de Abreu.

Segundo a jornalista Miriam Leitão, "ninguém teve tanta defesa dos senadores bolsonaristas que Luciano Hang". "O senador Flávio Bolsonaro que pouco aparece estrilou na primeira referência do relator ao personagem bobo da corte. Ele vestiu a carapuça", afirmou.

PUBLICIDADE

"Muito cara de pau", disse a jornalista Hildegard Angel. "HANG diz que ajudou o BNDES. Chama todo mundo de você. Desrespeitoso, mal educado, debochado, seguindo o 'padrão Bolsonaro de tratamento'. E comparece com máscara de propaganda da sua empresa. E há quem se ofenda quando o chamam de 'bobo da corte'", afirmou.

O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) destacou que o empresário "desconversa sobre a relação com Ricardo Barros, relação 'normal', mas tomou café da manhã com ele antes do depoimento".

De acordo com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), "Luciano Hang não é o bobo da corte". "Luciano Hang é mais um crápula que assim como a Prevent Senior está lucrando com a morte de quase 600 mil brasileiros".

PUBLICIDADE

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) também criticou o empresário. "Renan expôs que Hang cumpre papel de bobo da corte. É a opinião dele e de 70% do país. Não há desrespeito", disse.

Chegou o bobo da corte vestido de fascista, junto com Narco Rolex, Jorginho, et caterva. — José de Abreu (@zehdeabreu) September 29, 2021

PUBLICIDADE

Ninguém teve tanta defesa dos senadores bolsonaristas que Luciano Hang. O senador Flávio Bolsonaro que pouco aparece estrilou na primeira referência do relator ao personagem bobo da corte. Ele vestiu a carapuça. #CPIdaCovid — Míriam Leitão (@miriamleitao) September 29, 2021

Muito cara de pau. HANG diz que ajudou o BNDES. Chama todo mundo de você. Desrespeitoso, mal educado, debochado, seguindo o "padrão Bolsonaro de tratamento". E comparece com máscara de propaganda da sua empresa. E há quem se ofenda qdo o chamam de "bobo da corte" PUBLICIDADE September 29, 2021

Luciano Hang é mesmo um bobo da corte. Desconversa sobre a relação com Ricardo Barros, relação "normal", mas tomou café da manhã com ele antes do depoimento. Disse que pra "desejar boa sorte". #CPIdaCOVID19 — Ivan Valente (@IvanValente) September 29, 2021

Luciano Hang não é o bobo da corte. Luciano Hang é mais um crápula que assim como a Prevent Senior está lucrando com a morte de quase 600 mil brasileiros. Não é apenas um bufão, é cúmplice dos crimes praticados pelo governo.#CPIdaCovid — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 29, 2021

Renan expôs que Hang cumpre papel de bobo da corte. É a opinião dele e de 70% do país. Não há desrespeito.



Flávio Rachadinha deveria ir ao caixa eletrônico ver se seus funcionários já depositaram o salário na conta dele. — Orlando Silva (@orlandosilva) September 29, 2021

Assista à retransmissão da CPI pela TV 247: