Hildegard Angel: Brasil começou a acabar quando seitas neopentecostais passaram a idiotizar o povo

247 – "O começo do fim do Brasil foram certas seitas neo-pentecostais, que invadiram cidades, comunidades, bairros, ruas, com milhares de 'templos', de várias denominações, algumas c/ tempo nas TVs, chefiadas por espertalhões, que idiotizaram nosso povo com interpretações bíblicas fajutas", disse a jornalista Hildegard Angel, em suas redes sociais.

A influência destes empresários da fé sobre o poder é tão grande que, na semana passada, o vice-presidente Hamilton Mourão foi a Angola para tentar resolver problemas particulares de Edir Macedo, cuja igreja é acusada de diversos crimes no país africano.

