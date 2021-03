Hildegard Angel desabafa e questiona: 'quando o desespero vai se transformar em revolta?'

"Brasil, até quando? Quanto sangue ainda a ser derramado? Quanto ar não respirado? Quantas perdas?", questiona a jornalista em tuíte no qual convoca os brasileiros a ocuparem as ruas pela queda de Bolsonaro edit

247 - Em um forte desabafo no Twitter neste sábado (6) diante das consequências claras do desgoverno Jair Bolsonaro, a jornalista Hildegard Angel convocou os cidadãos a transformarem o sentimento de "desespero" em "revolta".

Ela chamou os brasileiros a tomarem as ruas contra a má gestão do governo federal na pandemia de Covid-19, dizendo não aguentar mais viver e conviver com tantas perdas. "Brasil, até quando? Quanto sangue ainda a ser derramado? Quanto ar não respirado? Quantas perdas? Quando o desespero virará revolta e sairemos às ruas rasgando as roupas, queimando pneus, quebrando vidraças. Não suporto mais. Ninguém suporta. Quem escuta nosso grito de socorro!?", escreveu.

Brasil, até quando? Quanto sangue ainda a ser derramado? Quanto ar não respirado? Quantas perdas? Quando o desespero virará revolta e sairemos às ruas rasgando as roupas, queimando pneus, quebrando vidraças. Não suporto mais. Ninguém suporta. Quem escuta nosso grito de SOCORRO!? March 6, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.