Homem invade transmissão da Globonews e repórter reage

247 - O repórter Victor Ferreira, da Globonews, foi interrompido por um homem que gritou “Globo lixo” durante uma transmissão ao vivo no Rio de Janeiro, enquanto falava sobre o cancelamento da festa de Revéillon na capital por conta da pandemia de coronavírus. Assista aqui.

O vídeo do episódio, que aconteceu na noite deste sábado (25), se espalhou nas redes sociais especialmente pela reação do jornalista, que protestou contra o homem e falou com a apresentadora do programa “Jornal Globonews - Edição das 20h” através do retorno:

“Eu estou trabalhando, com licença, a gente está ao vivo. Me desculpe Leila, não tem como trabalhar”. A imagem então voltou para o estúdio. Pouco depois, Victor retomou o link e pediu desculpas. “Peço desculpas a quem está nos assistindo. Voltando então com a informação”.

