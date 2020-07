'Houve um gabinete do ódio da Globo contra o Lula', diz Rodrigo Vianna

247 - O jornalista Rodrigo Vianna, da TV 247, disse neste domingo (12) que a Globo praticou o ódio contra o ex-presidente Lula. Para Vianna, a frase 'ódio dirigido ao partido não faz mais sentido' do artigo de Seleme é uma confissão do que fez a Globo ao longo de todo o processo de perseguição contra Lula.

Rodrigo Vianna ironizou também a narrativa da Rede Globo de tentar emplacar Lula como o chefe de uma suposta quadrilha milionária. "'O ódio não serve mais' quer dizer que antes o ódio servia. Ele abre o artigo com essa frase que, para mim, é uma confissão. 'O ódio agora não serve mais', então serviu, é ódio o que eles praticaram. Houve um gabinete de ódio da Globo. Vocês lembram do Jornal Nacional por dois anos com aquele tubo de petróleo com dólar brotando de dentro do tubo? É aquilo que o Haddad falou no Roda Viva. Teve corrupção? Teve. Tiveram diretores da Petrobras que se corromperam, devolveram dinheiro até, isso ninguém pode negar. Agora o chefe da quadrilha, o Lula, o chefe dessa quadrilha milionária, ganhou como prêmio um apartamento que ele nunca usou? Não faz o menor sentido essa narrativa. Eles tomaram a decisão de condenar e depois colaram alguma coisa. O Globo foi parceiro desde o começo".

