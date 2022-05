Insatisfeita por não ter recebido reconhecimento mais uma vez, jornalista pede demissão da Globo

Apoie o 247

247 - Principal âncora substituta da Globo em São Paulo, Michelle Barros pediu demissão na quinta-feira (12). A saída da apresentadora de 42 anos aconteceu duas semanas depois de a empresa preferir colocar José Roberto Burnier, que estava na GloboNews, como titular do SP2 no lugar do dispensado Carlos Tramontina. Insatisfeita por não ter recebido reconhecimento mais uma vez, ela achou melhor encerrar seu vínculo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem apurou que Michelle passou a se sentir em segundo plano, sem chance de evoluir mais do que já havia conseguido ao longo de seus 12 anos de Globo. A decisão da jornalista é explicada a partir das decisões tomadas pela direção da emissora recentemente.

Michelle era âncora substituta havia sete anos e, durante a pandemia, tinha se tornado um nome ainda mais frequente nas escalas de feriado, fim de semana e nas férias dos titulares, comandando diferentes telejornais apresentados a partir da Redação da Globo em São Paulo.

Nesse período, César Tralli saiu do SP1 para assumir o Jornal Hoje; Alan Severiano, que tinha se tornado âncora substituto havia menos tempo, ficou com o telejornal local da hora do almoço. No mês passado, Carlos Tramontina foi dispensado pela Globo, e a emissora preferiu tirar Burnier da TV paga para o posto.

Além disso, o grupo passou por diversas danças das cadeiras recentemente, com mudanças no É de Casa e na GloboNews, mas Michelle não mudou seu status dentro da empresa. A Globo não se manifestou sobre a demissão da jornalista.

Em seu texto de despedida, publicado no Instagram, a apresentadora substituta escreveu que aprendeu como repórter na rua durante 12 anos, mas "sabia o que queria".

