Interações sobre 'voto útil' aumentam seis vezes nas redes em postagens sobre Ciro e Tebet

Aumento foi registrado nos últimos 15 dias, com 546 mil interações no contexto da migração de votos dos candidatos para Lula

O Pauteiro/VoxRadar - As interações envolvendo postagens que abordam o "voto útil" e citam Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), ou ambos, aumentaram seis vezes nas últimas duas semanas. Entre 9 de setembro, dia em que ocorreu o primeiro pico do uso do termo associado aos candidatos, até a sexta-feira (23), ocorreram 546,2 mil interações sobre o tema no Twitter, Facebook e Instagram.

Já entre 16 de agosto, começo da campanha, e 8 de setembro, véspera do primeiro aumento do uso do termo nas redes, haviam ocorrido 91 mil interações dentro do mesmo contexto. Entre as 546,2 mil interações das últimas duas semanas, 395,5 mil são provenientes de postagens que mencionam Ciro Gomes, outras 150,5 citam Simone Tebet. Os dados foram levantados pelo software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, encomendados pela startup O Pauteiro.

Mobilização da esquerda

Levando em conta dados apenas do Twitter, nos últimos 15 dias, é possível verificar aumento de postagens de perfis de esquerda sobre voto útil com menções a Ciro e Tebet, em comparação com o universo total de postagens. Nos posts que citam Ciro no contexto da migração de votos a Lula, 45% do total foi publicado por perfis alinhados com a esquerda, 40% são de perfis não polarizados, 12% de direita não bolsonarista e 3% de bolsonaristas. Em publicações sobre todos os temas, a maior fatia é de não polarizados (48%), e a esquerda, conta com 35% das postagens. Outros 9% são de perfis identificados com a direita não bolsonarista e 8%, com de bolsonaristas.

No caso de Tebet, 38,4% das postagens que a colocam no contexto do voto útil são de perfis de esquerda, 35,4% são de não polarizados. Há ainda participação significativa da direita não bolsonarista, com 22,7%, e 3,5% de bolsonaristas. Quando são observadas todas as postagens, assim como ocorre com Ciro, a maior fatia é de não polarizados (36,4%) e a esquerda aparece praticamente empatada com os perfis bolsonaristas, 23,6% e 23% respectivamente. Há ainda 17% de participação de perfis da direita fora do bolsonarismo.

O começo da 'onda'

Os primeiros sinais de crescimento nas menções a voto útil citando Ciro e Tebet ocorreram já no final de agosto, mas tiveram um ponto de inflexão nos dias 9 e 10 de setembro. No dia 9, a pesquisa Datafolha trouxe Lula com 45% das intenções de voto (48% dos votos válidos), Bolsonaro variou de 32% para 34%. Na mesma pesquisa, Ciro caiu de 9% para 7% e Simone contava com 5%.

A similaridade das variações, positiva para Bolsonaro e negativa para Ciro, gerou a tese repercutida nestas datas, de que votos do pedetista estariam migrando para o atual presidente, por conta dos ataques que Ciro direciona a Lula. Outro fator de destaque foi a declaração, no dia 10, de Tico Santa Cruz, apoiador leal de Ciro, de que poderia optar pelo "voto útil em Lula" caso Ciro não crescesse nas pesquisas - o que veio a se concretizar nas semanas seguintes.

