Internautas cobram cassação do mandato de Mamãe Falei e acusam o deputado de 'turismo sexual em meio à guerra' na Ucrânia

"Turismo sexual em meio à guerra", disse um usuário após a fala do deputado Arthur do Val sobre as ucranianas. "Precisa ter o mandato cassado", afirmou um perfil. Veja mais reações edit

247 - Internautas foram nesta sexta-feira (4) às redes sociais repudiar as declarações feitas pelo deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, sobre as mulheres ucranianas, após o parlamentar dizer que "elas são fáceis, porque são pobres". O deputado está na Ucrânia.

"Turismo sexual em meio à guerra. NOJO Mamãe Falei", postou um perfil.

Outra pessoa afirmou que o deputado "precisa ter o mandato cassado antes que venha o videozinho covarde pedindo perdão". "Nojento, inaceitável e condenável de todas as formas. Não basta a campanha difamatória contra o santo Padre Julio. Esse falso samaritano é um indigente e precisa pagar".

Em seu perfil no Twitter, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto afirmou que o parlamentar "está se utilizando do mandato para assediar mulheres vulneráveis do outro lado do mundo!".

A jornalista Juliana Dal Piva escreveu: "ainda tem brasileiro, candidato ao governo do estado de SP, olhando para refugiada de guerra como objeto sexual".

"Que nojo. NOJO", disse outra pessoa.

"Machista asqueroso!", afirmou a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

"Cassação de mandato pro cretino do Mamãe Falei é pouco", escreveu o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros.

Outro perfil disse: "nem o Putin tem uma bomba de efeito moral tão forte quanto a que o Mamãe Falei detonou em si mesmo".

Turismo sexual em meio à guerra.

NOJO Mamãe Falei 🤮 — Tamires Sampaio (@soutamires_sp) March 4, 2022





Arthur do Val, Mamãe Falei, precisa ter o mandato cassado. Antes que venha o videozinho covarde pedindo perdão. Nojento, inaceitável e condenável de todas as formas. Não basta a campanha difamatória contra o santo Padre Julio. Esse falso samaritano é um indigente e precisa pagar CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 4, 2022





Para Mamãe Falei, as refugiadas da guerra da Ucrânia são "fáceis porque são pobres", e ainda insinua que são oportunistas.



É isso mesmo que você leu: o deputado estadual está se utilizando do mandato para assediar mulheres vulneráveis do outro lado do mundo! — MTST (@mtst) March 4, 2022

Não basta o horror da guerra, tragédia humanitária...



Ainda tem brasileiro, candidato ao governo do estado de SP, olhando para refugiada de guerra como objeto sexual. "Fáceis"https://t.co/VMb2LAuv0P — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) March 4, 2022

Arthur Mamãe Falei sobre REFUGIADAS: “são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”. Que nojo. NOJO. https://t.co/KOBw4vKtge — Cecília Olliveira (@Cecillia) March 4, 2022

Mamãe Falei saiu do Brasil para ganhar likes em cima de uma tragédia. Pra completar, objetifica mulheres que estão em uma fila para saírem de seu país como única forma de protegerem a própria vida. “São fáceis porque são pobres” machista asqueroso! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) March 4, 2022

Cassação de mandato pro cretino do Mamãe Falei é pouco. — Juliano Medeiros (@julianopsol) March 4, 2022

Nem o Putin tem uma bomba de efeito moral tão forte quanto a que o Mamãe Falei detonou em si mesmo. — Antonio Tabet (@antoniotabet) March 4, 2022

