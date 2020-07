Internautas lembram os 41 anos de Marielle Franco e cobram autoridades nas redes sociais

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) cobrou um desfecho das investigações sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), que faria 41 anos nesta segunda-feira (27). Ela foi brutalmente assassinada pelo crime organizado em março de 2018.

"Marielle completaria hoje 41 anos se não tivesse sido tirada de nós de forma tão bárbara. Exigimos Justiça. Quem mandou matar Marielle Franco e por quê?", escreveu o parlamentar no Twitter.

A deputada federal Rike Kokay (PT-DF) também cobrou respostas de autoridades. "Hoje Marielle Franco faria 41 anos. Já são 866 dias sem respostas, mas continuamos incansáveis na busca por justiça! Quem mandou matar Marielle?", questionou.

Marielle foi assassinada pelo crime organizado a tiros em março do 2018 na região central da cidade do Rio de Janeiro. Os criminosos perseguiram o carro dela por cerca de três quilômetros e efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras. A ex-parlamentar era ativista de direitos humanos. Denunciava com frequência a violência cometidas por policiais contra as populações mais pobres e a atuação de milícias nas favelas.

Em março de 2019 foram presos dois suspeitos de serem os assassinos de Marielle: o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-militar Élcio Vieira de Queiroz. O primeiro é acusado de ter feito os disparos e o segundo de dirigir o carro que perseguiu a parlamentar.

Lessa morava no mesmo condomínio de Bolsonaro. Queiroz, de 46 anos, havia postado no Facebook uma foto ao lado de Jair Bolsonaro. Na foto, o rosto de Bolsonaro está cortado.

