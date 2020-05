Internautas pedem divulgação do vídeo que incrimina Bolsonaro com #DivulgaTudoCelsodeMello

Fórum - A tag #DivulgaTudoCelsodeMello alcançou o primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter no Brasil, nesta terça-feira (12). Internautas defendem a divulgação do vídeo da reunião ministerial em que Bolsonaro admitiu querer interferir na Polícia Federal para proteger a família.

Segundo o jornal O Globo, no vídeo, que ainda não foi divulgado ao público, o presidente afirma que gostaria de substituir o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger familiares e amigos, e que demitiria o então ministro da Justiça, Sergio Moro, caso necessário. Desde a demissão de Moro, Bolsonaro tem negado buscar interferir na PF por interesses particulares.

