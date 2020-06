Internautas relembram homenagem de Bolsonaro a Ustra após presidente questionar se atos são democráticos

Fórum - A reclamação do presidente Jair Bolsonaro sobre o ato realizado na Avenida Paulista que trouxe a imagem do ex-capitão pendurada de cabeça para baixo – em referência à morte do lider fascista italiano Benito Mussolini – repercutiu nas redes sociais. Usuário do Twitter ironizaram o presidente e lembraram postura anti-democráticas adotadas por ele.

“Essa é a turma que respeita a Democracia e as Instituições”, escreveu o presidente ao compartilhar foto do “Bolsoneco”. A crítica foi vista como contraditória nas redes sociais.

Entre os episódios mais citados por internautas esteve a homenagem de Bolsonaro ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra feita durante a votação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Dilma foi um dos alvos de Ustra.

Leia a íntegra na Fórum.

Bolsonaro tá lá no twitter dele com mimimi porque um grupo ontem pendurou um boneco dele de cabeça pra baixo.



Sim, aquele mesmo cara que elogiou Ustra e que defende tortura reclamando de violência contra um boneco. — Mateus Ferreira (@mateusfgoias) June 8, 2020

Celebrado no governo Bolsonaro, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandou a tortura durante o regime militar. Além das torturas, ele também foi responsável por assassinar dissidentes e por ocultar seus cadáveres .https://t.co/2ExNJfR8If — Meteoro BR (@meteoro_br) June 8, 2020

"Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff"



"Seria preciso fazer o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil" https://t.co/jBFu9kiYSj June 8, 2020

Pensasse nisso antes de desejar o fuzilamento de FHC e elogiar o Ustra no dia da votação do impeachment de Dilma na Câmara.



Está colhendo o que plantou, @jairbolsonaro. E pare de reclamar e vá trabalhar, coisa que você não faz. pic.twitter.com/Pq6p9lCBu9 — Jhon | se puder, fique em casa 🏠 (@mechamojhon) June 8, 2020

Isso era democrático, FDP? Sua fala exaltando Ustra foi democrática? Pare de se vitimizar, canalha! pic.twitter.com/6Y7LXnoG8z — Marcio Medeiros Felix (@MarcioMFelix) June 8, 2020

O ilustre coronel Carlos Brilhante Ustra como tu se referiu fazia pior e tu homenageou ele. Tu não tem moral nenhuma pra falar nada imbecil... https://t.co/3Jc5IlXGFb — Thiago Bayer (@thiagobayer) June 8, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.