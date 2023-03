Internautas repudiam comparação entre Lula e Bolsonaro feita por Vera Magalhães

"Vera Magalhães cobra Lula por indicação de mulheres ao STF" 247.



Uma das principais porta-vozes do golpe, contra a única mulher Presidente da história do país; agora vem com essa hipocrisia??



Querem é controlar tudo que o Presidente Lula faz!!! Força, guerreiro do povo✊️🤜🤛 pic.twitter.com/kfBb4fq9f2