Jamil Chade escreve carta a Biden: 'EUA têm oportunidade histórica de não apoiar eventual tentativa de golpe no Brasil'

247 - Em carta a Joe Biden, o jornalista Jamil Chade, alertou para o presidente norte-americano para a "oportunidade histórica" que os Estados Unidos têm de atuar pela democracia no Brasil no sentido de não apoiar eventual tentativa de golpe no País caso Jair Bolsonaro (PL) seja derrotado na eleição de outubro. "Ninguém no Brasil tem ilusões sobre o que vocês representam e não caímos na ladainha de que 'exportam' a democracia", disse.

Na carta, o jornalista afirmou que, "se em 1964 a opção da Casa Branca sob o democrata Lyndon Johnson foi por chancelar um golpe de estado que abriu uma noite escura que durou duas décadas, desta vez vocês poderão seguir um caminho bem diferente". "Quando o senhor venceu as eleições, o mundo democrático se lançou numa corrida para reconhecer os resultados das urnas e, assim, blindá-lo do forte movimento de contestação por parte de seu rival, Donald Trump. Um dos poucos que fez eco ao argumento dos golpistas americanos foi Jair Bolsonaro", acrescentou.

No texto, o jornalista destacou que os EUA "foram os únicos a jogar uma bomba atômica sobre civis, não conseguem superar o profundo racismo instaurado desde 1619, invadiram países, derrubaram governos que não eram simpáticos aos seus interesses, espionaram os telefones de seus aliados e chocaram o mundo com cenas de tortura em prisões secretas. Sim, a lista é longa. E por isso nos preocupamos".

Na carta, o colunista afirmou que "chegou a vez de a democracia ser testada em outra parte do nosso hemisfério". "Em 2022, vocês têm uma oportunidade histórica. Não a desperdicem. Pelo amor aos meus filhos, pelo amor aos teus netos", complementou.

