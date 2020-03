JN, da Globo, diz que Bolsonaro deveria assumir responsabilidade como Chefe de Estado

Revista Forum - O Jornal Nacional, da TV Globo, desta segunda-feira (30) criticou mais uam vez a postura do presidente Jair Bolsonaro diante da crise do novo coronavírus. O telejornal criticou as últimas declarações do presidente e cobrou medidas concretas.

Ao comentar sobre as declarações do presidente ditas na manhã desta segunda, o apresentador William Bonner adotou um tom crítico em razão da forma como o ex-capitão falou sobre a morte de pessoas pelo novo coronavírus.

O âncora ainda ironizou as falas do presidente sobre brasileiros que vivem na informalidade e estão desempregados. Bonner ressaltou que é papel do presidente tomar medidas para garantir renda a essas pessoas e comentou sobre o projeto aprovado no Congresso que prevê um auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1200 durante a quarentena.

Segundo o apresentador, se o presidente acha esse valor baixo, deve trabalhar para garantir mais recursos para a questão social. “Bolsonaro se disse preocupado com 38 milhões de trabalhadores que estão sem renda, mas não comentou por que não propõe aumentar a ajuda de R$ 600 reais por 6 meses se ele acha que não é suficiente”, disse.

