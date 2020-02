JN dedica mais tempo atacando Lula do que noticiando seu encontro com o Papa

Em um registro de 49 segundos, o Jornal Nacional noticiou que o ex-presidente Lula encontrou-se com o Papa Francisco nesta quinta-feira (13) no Vaticano, mas dedicou a maior parte do tempo para falar da condição jurídica do ex-presidente edit

247 - O Jornal Nacional dedicou 49 segundos da edição desta quinta-feira, 13, para falar sobre a visita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Papa Francisco no Vaticano.

Do total do rápido registro, que não aparece declaração do ex-presidente, embora ele tenha feito vídeo nas redes sociais falando sobre o encontro, o apresentador William Bonner dedicou 31 segundos para falar da condição jurídica do ex-presidente.

“Lula não sofre restrições para sair do Brasil. Ele foi condenado à prisão em segunda instância, e está solto porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que os condenados podem permanecer em liberdade até o esgotamento dos recursos judiciais. A defesa do ex-presidente conseguiu adiar o depoimento que ele prestaria nesta semana como réu na Operação Zelotes. Lula responde pela suposta venda de uma medida provisória para beneficiar empresas do setor automobilístico. O depoimento foi remarcado para quarta-feira que vem”, disse Bonner.

Nas redes sociais, internautas protestaram contra a cobertura da Globo ao encontro.

Jornal Nacional falou do encontro do Papa com Lula, mas fez questão de citar toda a ficha policial do ex-presidente. Foi mais tempo apontando o dedo do que explicando o fato do dia. — Felipe Alves (@spfelipealves) February 14, 2020

Jornal Nacional falou 90% na condenação de Lula, chamou Lula de condenado, e mostrou 10% de Lula com o Papa Francisco, canalhice de sempre, tudo dentro do esperado. — #BernieSanders2020 (@CleitoMoura) February 14, 2020

O jornal Nacional não informa nada e sim desenformar a população, porque eles não informaram sobre o encontro de Lula com o papa.

Um jornalismo descarado desonesto e imoral tenham descendia seus pulhas.. February 14, 2020

