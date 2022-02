'Jorge Pontual cumpre função de relações públicas da Casa Branca', diz historiador atacado na Globo

"A posição russa não agrada ao Jorge Pontual, que, com toda franqueza, acaba cumprindo a função de Relações Públicas da Casa Branca", disse Rodrigo Ianhez edit

247 - O historiador Rodrigo Ianhez, que mora em Moscou, criticou o "chilique" dado pelo jornalista Jorge Pontual, correspondente da GloboNews em Nova York. O analista disse ter sido convidado para falar sobre a versão russa do conflito com a Ucrânia, mas teve a fala cortada pela emissora.

"Algumas das minhas respostas não agradaram ao Pontual, apesar de a demanda da Globo ser a de justamente de trazer respostas sob o ponto de vista da Rússia", disse o historiador em entrevista ao jornalista Miguel do Rosário, no Jornal da Fórum. "A posição russa não agrada ao Jorge Pontual, que, com toda franqueza, acaba cumprindo a função de Relações Públicas da Casa Branca", completou (leia a íntegra na Revista Forum).

