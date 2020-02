Jornalista brasileiro é executado por pistoleiros na fronteira do Paraguai

O jornalista Lourenço Veras, conhecido como Léo Veras, foi assassinado em sua casa, na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul. Ele era responsável pelo site PorãNews edit

A reportagem da revista Forum destaca que "de acordo com a polícia paraguaia, Veras estava jantando com sua família quando três homens encapuzados invadiram sua residência armados com pistolas 9 milímetros. Os atiradores fizeram vários disparos e Veras ainda teria tentado fugir, mas caiu no quintal de casa. A imprensa local informa ainda que o jornalista chegou a ser socorrido em um hospital, mas não resistiu."

A matéria ainda acrescenta que "o jornalista atuava na região há 15 anos e era constantemente ameaçado de morte. Recentemente, ele concedeu uma entrevista para o programa Domingo Espetacular, da TV Record, em que falou da violência na região da fronteira, protagonizada principalmente por traficantes, e também sobre as ameaças de morte que vinha sofrendo."