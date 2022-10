Jornalista e influenciador Casimiro anuncia apoio a Lula: "vou votar no Barba" (vídeo)

"Se Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro", disse Casimiro edit

247 - O influenciador Casimiro afirmou que votará no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Vou votar no Barba. Se Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro", disse.

O ex-presidente teve 48% dos votos, contra 43% de Jair Bolsonaro (PL). Além do PT, Lula teve o apoio de oito partidos no primeiro turno. O seu adversário foi apoiado pelo PP e pelo Republicanos.

O petista começou a negociar o apoio do MDB e do PDT.

"Eu vou votar no Barba, não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro tá do lado, eu tô do outro."



Casimiro Miguel, o linha certa. pic.twitter.com/wyD6alkGvX — Acervo do Camarada Casimiro (@camaradacaze) October 3, 2022

