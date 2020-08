Jornalista que chamou Felipe Neto de “pedófilo” é obrigado a se retratar (VÍDEOS)

"Pelas palavras fortes que eu utilizei, tenha extrapolado esses limites", disse o jornalista gaúcho Gustavo Victorino, após chamar Felipe Neto de "pedófilo" e pedir cadeia para o youtuber. Assista aos vídeos do ataque e da retratação a que foi obrigado o jornalista, provavelmente pela direção da TV Pampa, afiliada da RedeTV do Rio Grande do Sul edit

247 - O jornalista Gustavo Victorino, do programa Pampa Altitudes, da TV Pampa, afiliada da RedeTV do Rio Grande do Sul, fez uma retratação por ter chamado o youtuber Felipe Neto de "depravado e pedófilo", na última sexta-feira (31). "Esse sujeito tinha que estar na cadeia", disse.

Nesta segunda-feira (3), Victorino afirmou ser "um democrata" e disse que precisava fazer uma retratação, devido a que "eu sempre defendi o direito à liberdade, mas entendo que ela tem limites, e talvez, pelas palavras fortes que eu utilizei, tenha extrapolado esses limites".

O influenciador digital reproduziu o vídeo com a retratação do jornalista gaúcho, mas avisou que não retirará o processo contra ele na justiça. "Recebemos o pedido de retratação, mas isso não é suficiente, nem de longe, para reparar os danos causados. Conforme o próprio jornalista falou: há limites na liberdade de expressão. Esses limites são definidos pela lei. Seguiremos com os processos contra ele e a emissora".

Veja abaixo o vídeo em que o jornalista chama o youtuber de "pedófilo" e em seguida a retratação:

Será processado cível e criminalmente. Muito obrigado, Edu. https://t.co/XdJtCi7gMZ — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 1, 2020





Recebemos o pedido de retratação, mas isso não é suficiente, nem de longe, para reparar os danos causados.



Conforme o próprio jornalista falou: há limites na liberdade de expressão. Esses limites são definidos pela lei.



Seguiremos com os processos contra ele e a emissora. https://t.co/DFVRLyCjOf — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 4, 2020

