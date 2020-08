Jornalista sinóloga promove curso sobre a China atual, com abordagem política e cultural

247 - Durante quatro terças-feiras, nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro, o site Radar China, promoverá um curso sobre a China atual. As aulas abordarão a sociedade chinesa em seus aspectos políticos.

Os encontros virtuais de uma hora e meia começarão às 19h e serão guiados por Janaína Camara da Silveira, jornalista sinóloga com mestrado em Economia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

