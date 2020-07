José Simão: Bolsonaro só deu positivo pra fazer propaganda da cloroquina

247 - O jornalista José Simão ironizou Jair Bolsonaro, que, após ter recebido o resultado positivo do teste para o coronavírus, voltou a fazer lobby para o uso da cloroquina, medicamento ainda sem comprovação científica.

"O Bozo só deu positivo pra fazer propaganda da cloroquina!", escreveu Simão no Twitter.

July 7, 2020

Em entrevista a jornalistas, Bolsonaro voltou a subestimar a Covid-19 e disse que está sendo gerado um "pânico" na população.

"Vamos tomar cuidado, principalmente com os idosos, que têm comorbidade. E os mais jovens, tomem cuidado, mas se forem acometidos do vírus, fiquem tranquilos porque para vocês as possibilidades de algo mais grave é próximo de zero", disse.

