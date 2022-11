Jovem Pan aumenta cortes e demite Carla Cecato, "musa" da campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Aumentando a lista de cortes após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste domingo (30), a emissora Jovem Pan demitiu a jornalista Carla Cecato, a garota-propaganda da campanha do atual chefe do Executivo à reeleição. A informação é do colunista Ricardo Feltrin do Splash Uol.

Carla foi informada da demissão por telefone nesta segunda-feira (31), após voltar da licença que tirou para atuar como "musa" da campanha de Bolsonaro no último mês.

Ela se junta a outros ex-colegas demitidos nesta segunda, como Caio Coppolla, Augusto Nunes, Guilherme Fiúza e Guga Noblat.

Durante a campanha de Bolsonaro em outubro, Carla foi pega em contradição ao criticar a "turma do fica em casa", em referência às pessoas que respeitaram o isolamento social na pandemia de Covid-19. Internautas encontraram vídeos antigos da jornalista evidenciando que a mesma foi uma das figuras mais engajadas no distanciamento social.

