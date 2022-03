Jovem Pan processa Greg News por "falsidades", mas juiz vê "crítica ácida" e "liberdade de impensa"

Apoie o 247

247 - "Fato pouco comum, uma empresa de comunicação pediu direito de resposta na Justiça contra uma outra empresa do mesmo ramo. O caso que opôs a Jovem Pan contra a HBO e o programa "Greg News" terminou com derrota para a rádio", escreve o jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL.

De acordo com Stycer, "o objeto da ação foi o episódio 23 da quinta temporada de "Greg News", exibido pela HBO em 24 de setembro de 2021. Inteiramente dedicado à Jovem Pan, o programa critica a emissora de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, por defender o governo Bolsonaro cegamente."

"A questão, como observou o juiz Guilherme Santini Teodoro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é que o programa "Greg News" deixou clara a fonte da informação e noticiou também o desmentido de Tutinha. 'Não tem nada a ver com o governo; isso não passa por governo. Inventam muita coisa, é tudo mentira', afirmou o empresário. Ao que Duvivier observou: 'Essa última frase, inclusive, podia ser o slogan do canal'.", relata Stycer.

"O outro questionamento da Jovem Pan ao "Greg News" dizia respeito a uma informação sobre a CPI instaurada no Congresso em 1993 para apurar irregularidades na criação da TV Jovem Pan. Duvivier leu um trecho do relatório final, que concluiu citando Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, por "suposto envolvimento em falsificação de documentos, superfaturamento e até com o sumiço de tapetes comprados para a nova emissora de TV". O juiz Santini Teodoro não viu nenhuma ofensa nesta passagem do programa, mas apenas a reprodução das conclusões da CPI.", informa..

"E ainda acrescenta: 'A crítica ácida, a opinião contundente, a sátira, o humor veiculados no programa dos réus não configuraram ofensas contra a autora, mas somente exercício regular das liberdades de imprensa e de manifestação de pensamento'."

