Juíza promovida após negar aborto a criança estuprada causa indignação nas redes

247 - Internautas foram nesta terça-feira (21) ao Twitter repudiar o fato de que a juíza Joana Ribeiro ter sido promovida para um novo emprego. A magistrada não trabalhará mais no caso da menina de 11 anos, impedida de fazer aborto legal mesmo sendo vítima de estupro, e disse ter sido transferida para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. Ela afirmou ter recebido o convite antes da repercussão do caso.

"É completamente inacreditável", escreveu o youtuber Felipe Neto na rede social.

Outro perfil disse que "a justiça brasileira é uma mãe com seus magistrados, principalmente com os mais perversos".

Um usuário postou: "quem é fascista ganha promoção enquanto tem juiz honesto sofrendo perseguição no CNJ".

A jornalista Hildegard Angel afirmou que "o Brasil atual tem três castas privilegiadas acima das leis e a salvo dos julgamentos. - Os Militares - O Judiciário - Os Milicianos".

Outro internauta fez ironia. "Torture crianças vítimas de estupro e ganhe uma promoção do judiciário brasileiro".

"Essa notícia gera repulsa e revolta!", afirmou a liderança indígena Sonia Guajajara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

