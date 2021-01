Juíza que ensinou a burlar o uso de máscara é militante extremista e fã de Olavo de Carvalho

Portal Forum - A juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), tem conseguido nas últimas semanas o que parece ter sempre desejado: os holofotes. Se, por um lado, ganhou inúmeras críticas de jornalistas e internautas por ensinar nas redes como burlar o uso de máscara contra o coronavírus tomando sorvete, por outro, multiplicou em seus perfis o número de seguidores bolsonaristas, olavistas e congêneres. Ela tem, no momento, mais de 140 mil seguidores no Twitter e 55 mil no Instagram. E usa as ferramentas para fazer o exato oposto do que se espera da um juiz de Direito: a isenção.

A militância afeita a teses da extrema-direita de Ludmila, no entanto, já vem de algum tempo. Dentro da sua seara, por exemplo, ela foi defensora da prisão em segunda instância, no momento em que o fato implicava diretamente na ida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um presídio.

