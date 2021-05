Juliette Freire, vencedora do BBB, apoia as manifestações contra Bolsonaro

Paraibana Juliette Freire foi a vencedora do BBB 21 e atualmente é uma das maiores influencers nas redes sociais do país edit

Revista Fórum - A campeã do último Big Brother Brasil (BBB21), na Rede Globo, Juliette Freire, usou as redes sociais para saudar as manifestações contra Jair Bolsonaro, espalhadas por todo o Brasil, neste sábado (29). Com cerca de 30 milhões de seguidores, ela é hoje uma das maiores influencers do país.

“Hoje meu boa tarde é para os coleguinhas que acreditam em dias melhores, que acreditam na vacina. Que lutam pela vida. Muito obrigada! Todo meu carinho e respeito. Obrigada por quererem cuidar de nós!”, postou.

Hoje meu boa tarde é para os coleguinhas que acreditam em dias melhores, que acreditam na vacina. Que lutam pela vida. Muito obrigada! Todo meu carinho e respeito. Obrigada por quererem cuidar de nós! 🙏😷 May 29, 2021

Continue lendo na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.