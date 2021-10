Juliette sai em defesa do lavajatismo e contra PEC 05/21

Apoie o 247

Portal Fórum - A advogada e vencedora da 21ª edição do Big Brother Brasil (BBB21) Juliette Freire partiu para a defesa do que ela chama de um “Ministério Público forte, independente e sem interferência política para defender a sociedade”.

Juliette ainda aproveitou o post para atacar a PEC 05/21, que, segundo ela, “fere a independência do Ministério Público e viola a autonomia dos Procuradores(as) e Promotores(as) de Justiça”.

A posição da ex-BBB, que afirma na sequência, em outro post, que já foi “estagiária do Ministério Público por dois anos e tenho muito respeito pela Instituição”, é a mesma do ex-juiz Sérgio Moro.

Dois dias após ser revelada nova irregularidade envolvendo procuradores da extinta Operação Lava Jato, Moro se manifestou contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 5/21) que promove mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Flagrado na Vaza Jato e na Operação Spoofing em mensagens que mostram colaboração indevida com membros do MP, o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro defendeu a “independência” do órgão.

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (18), Moro afirmou que “o promotor precisa de independência para fazer o seu trabalho com autonomia, sem medo de sofrer retaliações”. “Tem uma proposta na Câmara dos Deputados que, se for aprovada, vai permitir que políticos interfiram no trabalho do Ministério Público, ou seja, na atividade daquele promotor”, afirmou.

A PEC 05/21 fere a independência do Ministério Público e viola a autonomia dos Procuradores(as) e Promotores(as) de Justiça.

Nós precisamos do Ministério Público forte, independente e sem interferência política para defender a sociedade.





