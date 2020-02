Justiça determina e Faustão, da Globo, é obrigado a ler nota do Flamengo em programa

O assunto ganhou repercussão nas redes e os internautas lembraram que a relação entre a TV Globo e o Flamengo anda abalada pelo não-acordo entre as partes pelos direitos de transmissão das partidas do Campeonato Carioca edit

247 - Neste domingo (16), depois do apresentador Faustão criticar o Flamengo durante o programa por conta do caso da tragédia no Ninho do Urubu, o clube ganhou o direito de resposta e exibiu nota no horário do programa e Faustão foi obrigada a ler.

O assunto ganhou repercussão nas redes e os internautas lembraram que a relação entre a TV Globo e o Flamengo anda abalada pelo não-acordo entre as partes pelos direitos de transmissão das partidas do Campeonato Carioca.

Fausto Silva deu declaração em seu programa no último dia 9 sobre o tratamento do Flamengo em relação às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu – tragédia que completou um ano no sábado (8).

Faustão fez questão de deixar claro que a nota lida no direito de resposta é exclusivamente dos dirigentes e não da instituição @Flamengo. https://t.co/D2I5kPgVk4 — Reinaldo Cruz (@Reinaldo_Cruz) February 17, 2020

Domingo de Clássico: Faustão 1 (gol marcado pela bela crítica aos dirigentes do Flamengo) x Assessoria do Flamengo 1 (que correu para criar uma nota a altura e veicular ainda durante o Domingão, mesmo com letras amarelas no fundo azul) — Jonatan Rodrigues (@JonatanRodrigs) February 16, 2020

Nota do Flamengo passando na globo no programa do Faustão pic.twitter.com/QGgDtOnGdy — Wiliam (@Wiliamflaa) February 16, 2020