Justus, que disse que “15 mil mortes era muito pouco”, desembolsa R$ 200 mil para se vacinar nos EUA

Empresário e apresentador, que seguiu a linha de Jair Bolsonaro ao menosprezar as mortes e o poder de propagação da Covid-19, se vacinou nos EUA, com direito a avião executivo e resort de luxo edit

247 - O empresário e apresentador Roberto Justus, que seguiu a linha de Jair Bolsonaro ao menosprezar as mortes e o poder de propagação da Covid-19 em março do ano passado, se vacinou nos EUA, com direito a avião executivo resort de luxo.

Segundo informações do portal Yahoo, ele e Ana Paula Seibert, sua mulher, aderiram ao disputado turismo da vacina. Nas últimas semanas eles passaram 14 dias no México para poder entrar nos Estados Unidos e se imunizarem contra o covid-19 em um investimento de cerca de R$ 200 mil. A prática está em alta entre os ricos do Brasil há cerca de um mês.

O país já vacina todos com mais de 16 anos, mas brasileiros, ou pessoas que passaram pelo Brasil, não podem entrar direto nos Estados Unidos e precisam fazer uma 'quarentena' em outro território. No caso de Ana Paula e Roberto Justus, o casal passou 14 dias em um resort de luxo na Riviera Maya, no México. Eles escolheram o Banyan Tree Mexico – Mayakoba e se hospedaram em uma suíte de frente para o mar com piscina exclusiva. Com diárias de quase US$ 2 mil, eles pagaram cerca de US$ 27,500 mil ou R$ 144.091 na conversão do Banco Central.

Relembre sua fala menosprezando a Covid:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.