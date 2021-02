Karol Conká vai à falência e e Globo põe produtora para acalmar famílias de “cancelados"

247 - A colunista Bianca Barbosa, em sua coluna no portal TV O Foco, afirma que “ alguns membros do camarote do BBB21 estão vendo sua carreira ir por água abaixo por conta da performance no programa. Claro que isso envolve a maior vilã do reality, Karol Conká, seus aliados Projota, Nego Di e até mesmo Fiuk. Nos bastidores das telas da Globo, a equipe dos artistas mencionados está bem preocupada”.

“A nova divisão de grupos do BBB que compõe Camarote [famosos] e Pipoca [inscritos] está no ar há duas edições. A novidade entrou em vigor na edição de 2020 e até os dias atuais divide opiniões. Durante o reality do ano passado, as celebridades convidadas não tiveram muitos prejuízos em suas carreiras, sendo que algumas delas até conseguiram crescer por conta do programa”, acrescenta ela.

“Esse não é o caso do BBB21, já que alguns participantes estão perdendo fãs e contratos. Situação foi apurada em exclusiva do TV Foco. Começando pelo humorista, é fato que Nego Di teve sua reputação manchada ao bater o recorde de maior rejeição do programa durante sua eliminação nesta terça-feira (16). A cantora Karol Conká provavelmente será a mais prejudicada, já que foi considerada a maior canceladora do reality e tem agido de forma cruel dentro da casa”, diz ela.

