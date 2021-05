Kennedy Alencar: 'irresponsável, Queiroga é um é um lobo em pele de cordeiro'

247 - Em sua coluna no portal Uol, o jornalista kennedy Alencar afirma que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, "se comportou como um negacionista afinado" com Jair Bolsonaro "na resposta desastrosa à pandemia de coronavírus", em depoimento prestado nesta quinta-feira (6) na CPI da Covid, no Senado.

"Queiroga foi incapaz de responder a Renan se concordava ou não com Bolsonaro a respeito das recomendações de 'tratamento precoce' e de uso de cloroquina contra a covid-19", destacou Alencar. "Com pessoas correndo risco por tomarem remédios inadequados, é uma irresponsabilidade o ministro da Saúde não condenar o uso de cloroquina e invermectina, por exemplo".

Segundo o jornalista, Queiroga "é um lobo em pele de cordeiro, do tipo que pede a empresários um boicote à imprensa da qual discorda e baixa a cabeça para os crimes comuns e de responsabilidade do presidente". "Enquanto o presidente estiver no poder, o Brasil estará condenado a sofrer mais do que precisaria, com mais mortes e mais doentes do que ocorreria com uma atitude de respeito à ciência".

