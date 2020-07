Kiko Nogueira: a Lava Jato, acossada, bate na porta de Serra. Em mais 45 anos ela chega a Aécio

Em análise no DCM, o jornalista Kiko Nogueira repercute a denúncia da Lava Jato contra José Serra e afirma que o tucano "está morto politicamente". "Daqui a 45 anos Dallagnol chega no Aécio" edit

247 - "Acossada pelo PGR, desmoralizada (a parceria com o FBI é só a mais recente), a Lava Jato resolve mostrar serviço. Vai para cima de José Serra, denunciado por lavagem de dinheiro transnacional", escreve o jornalista Kiko Nogueira, no Diario do Centro do Mundo.

"Serra está morto politicamente (fisicamente, o senador é um mistério da ciência e da religião)", continuou. "Daqui a 45 anos Dallagnol chega no Aécio".

Leia a íntegra no DCM

