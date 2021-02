Laerte agradece apoio durante tratamento de Covid: ‘sem isso não estaria de volta aqui’

“A doença é difícil e perigosa, estamos ainda no meio da luta. Essa solidariedade e cuidado é nossa principal forma de vencer”, escreveu a cartunista, que chegou a ser internada na UTI edit

247 - A cartunista Laerte Coutinho, que foi para a UTI após ser diagnosticada com Covid-19 , agradeceu nas redes sociais o forte apoio que recebeu durante seu tratamento.

“O impulso é dizer 'sarei', 'escapei', mas a primeira pessoa não dá conta. Contei com gente querida e apoio firme desde o começo —sem isso não estaria de volta aqui”, escreveu.

“Fico muito, muito grata e comprometida com essa força toda. A doença é difícil e perigosa, estamos ainda no meio da luta. Essa solidariedade e cuidado é nossa principal forma de vencer”, acrescentou a cartunista.

Ela recebeu alta do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas), em São Paulo, na manhã de domingo (31). E agora dará continuidade ao tratamento em casa.

