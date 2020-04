Le Figaro: Jair Bolsonaro envergonha os generais

247 - O jornal francês Le Figaro repercute a ida de Jair Bolsonaro a mobilizações pró-golpe e afirma que 'essa ditadura nostálgica já mostrou sintomas graves, mas aumentou a febre no Brasil nos últimos dias'.

De acordo com a publicação, 'este ataque controla as instituições democráticas do país, como provoca o mal-estar dos presentes genéricos, em nome de postes de dinheiro'.

O ato que teve a presença de Bolsonaro aconteceu no domingo (19). Pedia tanto intervenção militar como um novo AI-5. A ala militar do governo ficou insatisfeita com a postura dele.

Bolsonaro convidou para acompanhá-lo os ministros da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, que recusaram o sob o argumento de que a presença deles sugeriria que o Exército estaria a favor da manifestação.

