Le Monde: 'Bolsonaro é oficial subalterno e deputado ultramarginal'

247 - O jornal francês Le Monde publicou duríssimo artigo sobre Jair Bolsonaro. O corespondente Bruno Meyerfeld afirma que o presidente brasileiro é um “oficial subalterno excluído do exército, deputado ultramarginal de extrema direita, zombado por seus pares por três décadas”.

Para o Le Monde, “o capitão da reserva acusou o odiado ‘sistema’ com mais fúria e barulho do que qualquer outro líder do planeta: mentiras em série, comentários racistas e homofóbicos, piadas misóginas, delírios conspiratórios, elogios à tortura e à ditadura, insultos a líderes estrangeiros”.

O jornal ainda faz um prognóstico sombrio: “Bolsonaro é o espelho da parte obscura do Brasil”, observa o artigo, e acrescenta: “O reinado de Jair Bolsonaro pode durar mais tempo do que pensamos”.