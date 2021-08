Leonardo Boff oferece aula aberta para 100 mil pessoas sobre o mundo pós-pandemia e como sobreviver ao caos

Evento é iniciativa do Instituto Conhecimento Liberta, em parceria com a TV 247; inscreva-se edit

247 – O teólogo e escritor Leonardo Boff oferece nesta noite, às 20h, uma aula sobre o mundo pós-pandemia, que já conta com mais de 100 mil pessoas inscritas. Será uma aula aberta sobre um dos últimos livros do Leonardo Boff, "A Mãe Terra contra-ataca a Humanidade, Advertências da Pandêmia", oferecida pelo Instituto Conhecimento Liberta, em parceria com a TV 247.

Nesta aula, que acontecerá ao vivo às 20:00 horas (horário de Brasília) e não terá replay, Leonardo Boff, considerado um dos maiores teólogos e intelectuais vivos do mundo irá abordar os efeitos da pandemia da Covid e traçar caminhos viáveis para a humanidade a partir desta tragédia. A aula já tem mais de 100 mil pessoas inscritas e tem tudo para bater o recorde como a aula formal (oferecida por um instituto de educação) com a maior audiência ao vivo da história da internet brasileira. Para se inscrever, basta clicar no link abaixo. A inscrição é gratuita:

