Luis Nassif comenta sobre 'a guerra final' dos Bolsonaro

O jornalista Luís Nassif publica no GGN uma retrospectiva dos alertas que fez sobre a crise do governo Bolsonaro e a guerra final do ocupante do Planalto e seus filhos. Afirma que "estimulado pelos filhos e por Olavo de Carvalho, Bolsonaro abriu mão de todas as suas 'âncoras' e decidiu partir para a guerra individual" edit