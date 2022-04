Lula pode ter sido um dos motivos da saída de Chico Pinheiro da Globo, diz site

Apoie o 247

247 - Após 32 anos de casa, Chico Pinheiro deixa a Globo nesta sexta-feira (29). A saída do âncora do Bom Dia Brasil foi comunicada internamente por Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo da emissora. Na despedida, o executivo relembrou o bordão do apresentador nos encerramentos do telejornal às vésperas do fim de semana: "Graças a Deus, é sexta-feira!". A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem teve acesso ao texto escrito por Kamel, que anunciou a saída de Pinheiro da emissora em comum acordo. A reportagem apurou que a relação do jornalista com a Globo estava desgastada há alguns meses devido a comentários de Pinheiro a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A dispensa do apresentador já era esperada nos bastidores.

Por enquanto, ainda não há um substituto para dividir a bancada do Bom Dia Brasil com Ana Paula Araújo. A escolha de quem ocupará o lugar do âncora vai ter influência direta na dança das cadeiras da GloboNews, que perdeu José Roberto Burnier para o SP2 nesta semana --após Carlos Tramontina também deixar a empresa, na qual estava prestes a completar 44 anos.

Chico Pinheiro fez as transmissões do Carnaval na semana passada, algo que havia sido acordado para uma honrosa despedida.

Relembre o caso

A divulgação de diversos áudios atribuídos ao jornalista Chico Pinheiro, da TV Globo, pelo aplicativo WhatsApp, comentando a prisão do ex-presidente Lula, abriu uma crise na emissora. Após a repercussão, o diretor de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, divulgou um comunicado interno pedindo para que jornalistas fiquem alerta com suas mensagens em redes sociais, conforme já havia solicitado no ano passado.

Chico Pinheiro foi procurado pelo site da revista Veja para se manifestar sobre o caso e respondeu: “Nada tenho a dizer a respeito”. Nas gravações, o âncora do Bom Dia Brasil, que narrou a prisão do ex-presidente Lula neste fim de semana, afirma que agora "os coxinhas estão perdidos" na disputa presidencial de 2018 e reproduz uma declaração do próprio ex-presidente, de que ele não é "mais um ser humano", e sim "uma ideia".

O apresentador critica ainda a atuação do juiz Sergio Moro, contesta uma legenda da Globonews e manifesta um desejo: "Que Lula tenha calma, sabedoria, inspiração divina, para ficar quieto ali um tempo, onde está". No áudio, ele lembra a apresentação do Jornal Nacional do último sábado, quando noticiou a prisão de Lula.

"Um beijo no coração de vocês que me representaram quando eu tinha que apresentar aquele jornal de ontem. Mas está tudo bem. A história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue", declarou.





