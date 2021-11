"Lula vai estar na história um degrau acima de Getúlio Vargas", diz Fernando Morais

Apoie o 247

247 - Autor da biografia do ex-presidente Lula (PT), o jornalista e escritor Fernando Morais afirmou ao UOL que o petista entrará para a história acima de Getúlio Vargas, presidente do Brasil entre 1930 e 1945 e depois entre 1951 e 1954.

"A história verá que Lula foi o maior político brasileiro até hoje. Sou um defensor da obra do Getúlio Vargas, mas acho que Lula vai estar na história um degrau acima do que esteve Getúlio", declarou Morais.

A obra, editada pela Companhia das Letras, é resultado de dez anos de trabalho do escritor e retrata a trajetória de Lula. Um dos relatos do livro é sobre a criação do PT, que surgiu em um encontro com trabalhadores em um hotel na na cidade de Poços de Caldas (MG) em junho de 1979.

