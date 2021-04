"Lula venceu. E a justiça venceu com ele", diz Tereza Cruvinel

A jornalista lembrou de uma declaração do ex-presidente no passado na qual o petista já prometia sobreviver à perseguição da Lava Jato. Lula, no entanto, segundo Tereza, não só sobreviveu como venceu após o STF confirmar a suspeição de Moro nesta quinta-feira edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel se manifestou pelo Twitter nesta quinta-feira (22) após o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar o entendimento da Segunda Turma da Corte pela suspeição do ex-juiz Sergio Moro nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato.

Ela lembrou de uma declaração de Lula em uma reunião do diretório nacional do PT na qual o ex-presidente já prometia sobreviver à perseguição judicial da Lava Jato. Para ela, o petista não só sobreviveu como venceu. "Lembro-me de Lula dizer em uma reunião do DN do PT quando ficou claro que era o alvo brilhante da Lavo Jato: 'digo a vocês, farão tudo para me destruir mas eu vou sobreviver'. Lula foi moído mesmo, mas não apenas sobreviveu. Lula venceu. E a justiça venceu com ele".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.