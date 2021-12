Mano Brown com Lula é o podcast mais ouvido de 2021 no Spotify

Apoie o 247

Fórum - A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, foi o programa mais ouvido no Spotify Brasil em 2021.Durante o programa, Brown e Lula falaram sobre diversos assuntos, entre eles a juventude:

“Minha geração vê você como um candidato que perdeu três eleições, enquanto a nova geração te vê como a situação de presidente. Você fez quase um milagre no Brasil, mas os jovens não te conhecem ainda”, disse Brown. “Ou me conhecem pelas últimas mentiras contadas”, emendou Lula.

Críticas ao PT

Lula comentou ainda com Brown sobre sua fala em um comício na campanha de Fernando Haddad (PT), em 2018, quando ele fez críticas ao PT e foi vaiado. Lula, que estava preso na ocasião, disse que leu o discurso e que viu verdade nele. “Eu acho ótimo quando as pessoas são verdadeiras e dão um choque de realidade. O teu discurso em 2018 é a verdade nua e crua. O PT se esqueceu do seu discurso originário, que buscava dar voz ao povo oprimido. Eu não vim de cima para falar com os de baixo. Eu vim de baixo e isso sempre fez o partido ser diferente”, declarou o ex-presidente.

