Marcelo Adnet rechaça choradeira da Secom: ‘não aguentam uma sátira’

O humorista Marcelo Adnet respondeu à vitimização dramática da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro no Twitter, que lamentou a paródia “do bem” de Adnet. O Humorista respondeu: ‘vem chorar em perfil oficial” edit

247 - Depois de ver um dos integrantes do governo satirizado por Marcelo Adnet, a Secom publicou um tuíte em que dramatiza a suposta ‘violência sofrida’: “acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos”. Adnet foi para cima: “não aguentam uma sátira”

O tom melodramático do post da Secom chega a ser surpreendente: “erramos. Acreditamos que seria possível unir todo o país em torno de bons valores e de bons exemplos. Afinal, ninguém é contra a bondade, o amor ao próximo, o sacrifício por inocentes, certo? Errado! Infelizmente, há quem prefira parodiar o bem e fazer pouco dos brasileiros.”

Adnet respondeu: “1-se elegeram sob a bandeira do fim do mimimi e do politicamente correto mas não aguentam UMA SÁTIRA que vem chorar em perfil oficial! 2-A crítica não é ao povo, não força a barra. É AO GOVERNO FEDERAL que em vez de trabalhar prefere perseguir seus próprios cidadãos.”

Aos fatos:

1-se elegeram sob a bandeira do fim do mimimi e do politicamente correto mas não aguentam UMA SÁTIRA que vem chorar em perfil oficial!

2-A crítica não é ao povo, não força a barra. É AO GOVERNO FEDERAL que em vez de trabalhar prefere perseguir seus próprios cidadãos. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 5, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.