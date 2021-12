Marcelo Semer: escudo da imprensa permite a Moro contar história da Lava Jato como quer

O jurista Marcelo Semer critica a atuação da imprensa em defesa do ex-juiz parcial Sergio Moro edit

247 - Em réplica a entrevista da jornalista Catarina Rochamonte defende o ex-juiz parcial Sergio Moro, o colunista e jurista Marcelo Semer escreveu artigo na Folha de S.Paulo criticando a atuação da imprensa em defesa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro.

“Como um teaser do que estaremos submetidos a partir de agora, esta Folha publicou, na última terça-feira (30), um misto de artigo-entrevista e resenha laudatória, no qual a colunista Catarina Rochamonte apresenta o livro do ex-juiz aos leitores envolto em um continente de orgulho e devoção”, argumenta.

“Em processos de grande relevância ou projeção, atingindo a celebridades ou políticos, é inescapável a repercussão na mídia e, por intermédio dela, a criação de uma opinião pública sobre os fatos. Vimos isso no mensalão, pautado em grande medida pela pressão da imprensa. A Lava Jato, no entanto, alcançou outro patamar”, diz.

“A imprensa não entrou forçando a porta, foi uma convidada VIP. A construção da narrativa da acusação dependeu dos vazamentos seletivos meticulosamente endereçados. Não era descuido, mas método”, destaca.

Semer ainda disse que “as delações despontavam diariamente nos telejornais, e as conduções coercitivas eram acompanhadas desde cedo pela TV. Criou-se um clima de luta do bem contra o mal, mediado pela ideia de que os fins justificam quaisquer meios”.

