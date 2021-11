Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano e brinca: "chocando um total de zero pessoas"

O ator assumiu o relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani, que mora em Nova York, EUA edit

247 - O ator Marco Pigossi assumiu o relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani, que mora em Nova York, EUA. O artista brasileiro compartilhou uma foto em que aparece de mãos dadas com o companheiro em uma praia de Los Angeles. A informação é do portal Splash.

"Chocando um total de zero pessoas", brincou Marco ao postar a imagem nos Stories do Instagram. A mesma foto foi publicada no perfil de Marco. "Obrigado por isso", disse o italiano na legenda celebrando o dia de ação de graças, feriado norte-americano.

Esta não foi a primeira vez que o brasileiro apareceu no Instagram do namorado. O diretor já tinha compartilhado uma foto dos dois surfando.

