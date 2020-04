Mario Sergio Conti aponta a corrupção do PSDB e ironiza FHC

247 – O jornalista Mário Sergio Conti ironizou, em sua coluna, o discurso moralista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Repetiu até enjoar que o PT montou um sistema de assalto ao Estado para beneficiar empresários e se manter no poder", diz ele. "Como era tudo verdade, até tremia de indignação com a roubalheira. Mas não notou, tolinho, que o PSDB montara décadas antes, em 1998, um esquemão bem mais eficaz", aponta.

"Quem atestou isso foi a Ecovias. Sua delação premiada escancarou que o Tucanistão paulista fraudou contratos, desviou verbas e cacifou a eleição de Covas, Serra, Alckmin e de pencas de deputados. A empresa devolverá R$ 650 milhões do seu conluio com os novos bandeirantes", afirma ainda o jornalista.

