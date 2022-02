'Medo de cadeia' faz de Bolsonaro o fator imponderável nas eleições, diz William Waack

"As chances de Bolsonaro se reeleger são remotas. (...) A questão seria, então, negociar algum tipo de 'proteção'", afirma o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - "Jair Bolsonaro (PL) é no momento o fator imponderável das próximas eleições", avalia o jornalista William Waack em artigo publicado nesta quinta-feira (3) no Estado de S. Paulo.

O fator "imponderável" - aquilo que não pode ser calculado, nem previsto, mas cujo efeito pode ser determinante - de Bolsonaro se deve, segundo Waack, ao "notório desequilíbrio pessoal" do chefe do governo, "pautado em grande medida pelo medo de ele ou de seus filhos acabarem presos em caso de derrota eleitoral. Temer foi preso quando deixou a Presidência, e Bolsonaro acha que corre o mesmo risco".

"Nas condições atuais os profissionais da política admitem que as chances de Bolsonaro se reeleger são remotas", diz o jornalista, assinalando os burburinhos da política de que ele possa não se candidatar à reeleição e disputar novamente um cargo no Legislativo. "A questão seria negociar algum tipo de 'proteção' no caso de perda da prerrogativa por função".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE