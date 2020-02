Mel Maia, de 15 anos, é assediada por homem casado e envia mensagem para sua esposa

Revista Fórum - A atriz Mel Maia, de 15 anos, recebeu uma mensagem indesejada e em tom de assédio nesta terça-feira (11) após publicar uma foto de seu rosto no Instagram. O homem, que é casado, escreveu a ela no privado: “essa sua língua deve fazer mágica”. Para se defender, a atriz repassou a provocação para a esposa do assediador através das redes sociais.

“Mandei pra sua esposa”, avisou Mel. “Agora, aprende a ter educação”, acrescentou. “Tá doida?! Não fui eu”, reagiu o homem, assustado. “Boa sorte”, desejou Maia, que publicou o print da conversa no Twitter.

NOJO! Mel Maia, de apenas 15 anos, é alvo de assédio de homem casado em seu Instagram, e denuncia: “Mandei para sua esposa. Agora aprende a ter educação”. pic.twitter.com/V5Olp2xj17 February 12, 2020





