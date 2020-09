Mello Franco: avanço das queimadas mostram que o "programa Queima Brasil" está em marcha

“Enquanto o governo reduz o orçamento dos órgãos ambientais, as chamas avançam na Amazônia e no Pantanal. O programa Queima Brasil está em marcha, com a cumplicidade do capitão e de sua tropa", afirma o jornalista Bernardo Mello Franco edit

“O fogo já destruiu cerca de 16% do Pantanal, a maior planície alagada do mundo, onde vivem 36 espécies em extinção. Até a semana passada, 23 mil quilômetros quadrados foram reduzidos a cinzas. Uma área maior que a do estado de Sergipe”, complementa Mello Franco.

“O bolsonarismo já tentou negar o avanço das queimadas, que é medido por satélites. Agora a tática é atacar quem divulga os dados da destruição. Ontem o general Mourão disse que os números seriam vazados por oposicionistas infiltrados no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A mentira é parte do programa Queima Brasil. As informações do Inpe são públicas, podem ser consultadas na internet”, acrescenta.

