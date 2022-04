Mello Franco: Bolsonaro beneficiou o 'homo bolsonarus' ao conceder o perdão a Daniel Silveira

“A condenação do deputado brucutu sugere que as instituições começaram a reagir aos ataques dos extremistas, mas ainda é cedo para celebrar a extinção da espécie", diz o jornalista edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco diz, em sua coluna no jornal O Globo, que ao conceder a graça institucional ao deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), perdoando a pena de 8,9 anos de prisão imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o parlamentar por ataques contra a democracia e às instituições, Jair Bolsonaro beneficiou “uma versão anabolizada da espécie que o cientista político Renato Lessa batizou de homo bolsonarus”.

“A condenação do deputado brucutu sugere que as instituições começaram, finalmente, a reagir aos ataques dos extremistas. O caso pode marcar o início do declínio do homo bolsonarus, mas ainda é cedo para celebrar a extinção da espécie. No ensaio publicado em 2020, Lessa alertou que o fenômeno deve sobreviver a uma eventual derrota do capitão. ‘Em alguma medida, ele permanecerá entre nós’”, finaliza Mello Franco.

