Mercadante lamenta morte de Gilberto Dimenstein

O ex-ministro Aloizio Mercadante lamentou em nota a morte do jornalista Gilberto Dimenstein. “Teve uma vida de generosidade, dedicada a construção de uma sociedade mais justa” destacou ele edit

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante lamentou em nota a morte do jornalista Gilberto Dimenstein, que lutava desde 2019 contra um câncer.

"A morte de Gilberto Dimenstein é uma perda pessoal muito dolorosa para mim. Além do destacado jornalista e escritor, ganhador de Prêmios Esso e do Jabuti, que teve uma vida de generosidade, dedicada a construção de uma sociedade mais justa e da valorização do respeito aos direitos humanos, Dimenstein foi meu cunhado", registrou Mercadante.

Mercadante também relembrou que o jornalista "era um exemplo de pai e avô, dedicado, presente e carinhoso. Neste momento de profunda dor, fica minha solidariedade para toda nossa família".

Dimenstein tem uma biografia marcada pelos 28 anos de trabalho no jornal Folha de S.Paulo, Revista Veja e Rádio CBN. Ele também fundou o site Catraca Livre e escreveu 13 livros.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.